İş sendikalarından depremzede üyelerine 100 milyon liralık yardım





"DEPREMZEDE ÜYELERİN HER BİRİNE 2 BİN 500 LİRA OLMAK ÜZERE 100 MİLYON AFET YARDIM DESTEĞİ YAPMA KARARI ALDIK"

Arslan, HAK-İŞ Genel Merkezi ve şube başkanlıkları tarafından depremden zarar gören üyeler ve vatandaşlar içim hazırlanan mont, bot, eldiven, iç giyim gibi giysilerin yanında battaniye, uyku seti, ısıtıcı tüp, powerbank, çocuk bezi, temizlik malzemeleri ve gıdadan oluşan yardım malzemelerinin de deprem bölgesindeki üyelere ve depremzede vatandaşlara ulaştırıldığını açıkladı. Arslan, konuşmasında şu ifadeleri kaydetti:

"HİZMET-İŞ Sendikası Yönetim Kurulunda depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki üyelerin her birine 2 bin 500 lira olmak üzere 100 milyon afet yardım desteği yapma kararı aldık. Ayrıca depremden etkilenen üyelerimizin yaşadıkları kayıpları sağlıklı ve sistemli bir şekilde tespit edebilmek için 'HİZMET-İŞ AFET DESTEK PLATFORMU' kurulmasını kararlaştırdık."

Arslan, konuşmasının sonunda depremden zarar gören tüm vatandaşların ve üyelerin yanında olduklarını, desteklerin de devam edeceğini belirtti.