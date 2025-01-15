İş ve ihracat dünyası EGD töreninde buluştu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni 2025 etkinliği gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde (TİM) Trendyol sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte meslekte 20. yılını dolduran üyelere teşekkür plaketi takdim edildi. EGD Başkanı Recep Erçin ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin açılış konuşmasını yaptığı törende söz alan STK Başkanları, ekonomi gazetecilerinin sektörlerin sesinin duyulmasını sağladıklarını zaman zaman da eleştirel haberlerle yön verdiklerini ifade etti. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'e plaketi EGD Başkan Vekili Barış Ergin verdi. Törende ayrıca 20. Yıl Plaketi takdim edilen EGD üyeleri şöyle oldu: Celal Toprak, Çetin Ünsalan, Dilek Güngör, Fikret Çengel, Yavuz Müftüoğlu, Sevilay Çoban, Burcu Noyan, Şenay Büyükköşdere, Serkan Arman, Burcu Tuvay, Özge Yavuz.