İş yükü yüzde 80 azaltılacak

SÜRDÜRÜLEBİLİR ekonomilerde teknoloji kullanımı oldukça önem arz ediyor. Uçtan uca dijitalleşen sektörler çok daha verimli hizmet sağlayabiliyor. Bu kapsamda Sistem Global Danışmanlık
, Kalfa'm Projesi'ni hayata geçirdi. Kalfa'm, mali müşavirlerin günlük iş yükünü azaltırken, teknoloji destekli yeni nesil servis hizmetiyle mali müşavirlerin dijital dönüşümüne katkıda bulunacak. Kalfa'm ile mali müşavirlerin iş yükününün yüzde 80 azalması planlanıyor. Mali müşavirleri rutin iş yükünden kurtaracak olan Kalfa'm, onların gerçek müşterilerine odaklanmalarını, reel ve yönlendirici mali müşavirlik hizmeti yapmaya yönlendirecek. Sistem Global Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karslıoğlu
, "Kalfa'm mali müşavirlik sektörünün en yenilikçi adımlarından biridir. İş hacimlerinin büyümesine paralel, insan kaynağı ihtiyacı da büyüyor. Bugün sayısı elli bini geçen mali müşavirlik ofislerinin hiç olmadığı kadar güvenilir bir yardımcıya, kalfaya ihtiyacı var" dedi. Sistemi bir ay önce hayata geçirdiklerini anlatan Karslıoğlu, "Mali müşavirlere 'kalfalığı biz yapalım ustalığı siz yapın' diyoruz. 1 ay içinde 5 ofisle çalışmaya başladık. 12 ofiste teklif aşamasındayız" diye konuştu.