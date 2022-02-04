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Giriş Tarihi: 4.2.2022

İşadamı Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
İşadamı Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti
İstanbul'da yaşayan ve bir süredir akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gören Kalyon Şirketler Grubu'nun kurucularından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi iş insanı Ahmet Kalyoncu (77) hayatını kaybetti. 4 çocuk, 11 torun sahibi Ahmet Kalyoncu'nun Süreyyapaşa Hastanesi'nden alınan cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cuma namazına müteakip son yolcuğuna uğurlanacak.
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İşadamı Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti
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