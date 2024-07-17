İşbirliğimizi artırmaya hazırız

İtalya'da gerçekleştirilen G7 Ülkeleri Ticaret Bakanları Toplantısı kapsamındaki temaslarını tamamlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi, adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla işbirliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bolat, şunları kaydetti: "Türkiye olarak, küresel tedarik zincirinin güçlenmesi, adil ve rekabetçi, kurallara dayalı bir ticaret sisteminin muhafaza edilmesi noktasında muhataplarımızla işbirliğini artırmaya hazır olduğumuzun mesajını verdik."