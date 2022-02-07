Giriş Tarihi: 8.2.2022

İşçi başına 1.025 lira prim desteği HAZAL ATEŞ

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere verilen prim desteği bin 25 liraya çıktı. Destek için kişinin kendisinin yardım alma şartı bulunmuyor