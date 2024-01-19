İşçi başına 221 bin 400 lira

Bu yıl 1 milyon istihdam hedeflenirken hükümet teşvik musluklarını açtı. İlave istihdam teşviki kapsamında işçiler için 24 bin 600'dan (6 ay) başlayarak 221 bin 400 lirayı (54 ay) bulan prim teşviki verilecek. Çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir işçi için 6 aydan 54 aya kadar sürede prim teşviki sağlanacak. Yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulaması kapsamında aylık 4 bin 100 lira ile 30 bin 754 lira tutarında değişen tutarda destek verilecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yasa teklifi kapsamında ilave istihdama teşvik süresinin süresi uzatıldı. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında, yani yüzde 20.5 oranında bir destek sağlanıyor. Bu yıl için 4 bin 100-30 bin 754 lira tutarında destek sağlanacak. 18-29 yaş arası istihdam için 24-54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden iş yerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlanıyor. Teşvik süresi 18 yaş ve üzeri kadın, 18-29 yaş arası erkek istihdamında 54 aya kadar çıkabiliyor. Böylece 18-29 yaş arası istihdam yaratan işletme aylık 4 bin 100 lira üzerinden 54 aya kadar 221 bin 400 lira teşvik alabilecek. 31 Aralık 2025'e kadar sürecek uygulamanın 31 Aralık 2026'ya kadar uzatılması için de Cumhurbaşkanına yetki verildi.KOMİSYON'DA kabul edilen teklifle ocak-aralık döneminde sigortalı başına günlük 23.33 lira, aylık 700 lira olarak işveren desteği verilecek. Bu durumda asgari ücret desteğinin yıllık maliyetinin yaklaşık 56.5 milyar lira olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Asgari ücret desteği ile, asgari ücret düzeyine yakın kazanç bildiriminde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenerek asgari ücret artışından kaynaklı işten çıkarmaların ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi amaçlanıyor. 2023'te verilen asgari ücret desteği 34 milyar lira hesaplanırken, 2016'dan bu yana verilen destek toplamı 85.4 milyar liraya ulaştı.ÖZEL politika gerektiren gruplar içinde yer alan en az 6 aydır işsiz kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahipleri ile bu grupları ortalama çalışan sayısına ilave olarak çalıştırmak isteyen özel sektör iş yerleri bu değişikliğin hedef kitlesini oluşturuyor. 650 bin sigortalı için maliyeti bu yıl 24.6 milyar lira, 2025 yılında 32.7 milyar lira, 2026'da devam etmesi halinde ise 37.6 milyar lira hesaplanıyor. Uygulamasına devam edilecek teşvikten yararlanma şartları, temel olarak sigortalı yönünden 6 aydır işsiz olma; iş yeri yönünden ise kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi olarak sıralanıyor. Özel sektör işverenlerine, sosyal güvenlik sigorta primi işveren payının tamamı oranında yani yüzde 20.5 bir destek sağlanıyor. Bu yıl için 4 bin 100 ila 30 bin 753,84 lira tutarında destek sağlanması planlanıyor.yaş ve üzeri kadınları istihdam eden iş yerlerine 24 ila 54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden iş yerlerine 24 ila 54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden iş yerlerine 6 ila 30 ay süreyle destek sağlanıyor. İŞKUR'a kayıtlı olunması durumunda destek süresine 6 ay ekleniyor. Çalışmaktayken mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden iş yerlerine 12 ay süreyle destek sağlanıyor. En düşük prim tutarından hesaplanırsa 4100 liralık destekle 30 ay çalışan bir işçi için 123 bin lira, 54 ay için de 221 bin 40 lira tutarında teşvik verilecek. İlave istihdam teşvikinden bugüne kadar yararlananların sayısı 8.5 milyona yaklaştı. Emekli olup sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışanlar için ilave istihdam desteği sağlanmıyor.