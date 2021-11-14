Gelişmiş ülke ekonomilerinin bile yüksek enflasyon kıskacına girdiğine dikkat çeken Koç, şunları kaydetti: "Çalışanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine küçük de olsa bir katkı sunmak istiyoruz. Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız dengeli ve adil bir asgari ücretin belirlenmesine katkı sunmak." Karara bağlanacak asgari ücretin Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olduğunu söyleyen Arslan, "Bu tutar belirlenirken yüksek enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı ve ekonomik koşullar dikkate alınmalıdır. 2022 çalışanlar için zor bir sürece işaret ediyor. Kimseyi zorda bırakmayacak bir rakam üzerinde anlaşılmasını istiyoruz" dedi.