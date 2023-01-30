İşçi ve memur adayları dikkat! İlanlar yayımladı: Kamuda yeni iş fırsatları

Sermaye Piyasası Kuruluna 18 memur, 10 koruma ve güvenlik memuru, 6 şoför, 1 tekniker, 5 teknisyen ile 2 aşçı ve 15 hizmetli olmak üzere toplam 57 memur alınacak. Adaylar başvurularını, 23 Ocak-6 Şubat 2023 arasında e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

ÜNİVERSİTELER DE İLANA ÇIKTI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, aralarında büro personeli, destek personeli, hemşire ve güvenlik görevlisinin de olduğu 100 kişi için ilana çıktı. Adaylar başvurularını, 27 Ocak-10 Şubat 2023 arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapabilecek.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, aralarında hemşire, sağlık teknikeri, laborant, büro personeli ve güvenlik görevlisinin de olduğu 117 personel alacak. Adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde "Duyurular" kısmındaki başvuru formunu indirerek eksiksiz şekilde doldurması ve istenilen belgelerle birlikte üniversiteye şahsen 20 Ocak-3 Şubat arasında başvurması gerekiyor.