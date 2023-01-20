İSFA Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri Fuarı’nda akıllı ev teknolojileri görücüye çıkıyor

FUARA KATILAN FİRMALAR ÜRÜNLERİNİ ÜCRETSİZ SERGİLEYECEK

Dünyanın her bölgesinden ziyaretçiler ve satın almacıların katılacağı "İSFA Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri Fuarı", İstanbul Fuar Merkezi'nde 100.000 m2'lik alanda beyaz eşya, elektrikli ve elektronik ev teknolojilerine dair her şeyi kapsıyor. Fuarın bu yılki teması "Yaşamı kolaylaştıran akıllı evler ve ev teknolojileri" olacak. Fuar sırasında katılımcılar, akıllı ev sistemleri, IoT cihazları, ev otomasyonu ve enerji verimliliği ürünleri gibi son teknolojiler hakkında bilgi sahibi olabilecekler ve bu ürünleri deneyimleyebilecekler. Ayrıca, fuar sırasında uzman konuşmacılar tarafından düzenlenen seminerlerde "Akıllı ev teknolojilerinin bugünü ve yarını" konuşulacak. Dünya fuarcılık tarihinde ilk kez gerçekleşen "bedelsiz" fuar organizasyonu, Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna gerçekleştirilecek.

Şirket temsilcisi konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu; "Sektörel ihracat ağırlıklı fuarımıza; beyaz eşya, elektrikli ve elektronik ev teknolojileri ile ilgili tüm üretici ve markalarımız bedelsiz katılabilecek. Yüksek teknoloji ve yüksek katma değerli ürünler üreten markalarımızın, tüm dünyaya ürünlerini sergilenmesine aracılık ederek ihracata ekonomiye sürdürülebilir katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Türkiye, ihracatta 225 milyar dolar ile 22 trilyon dolarlık dünya ticaretinde yaklaşık %1 pay alarak, 29. sırada yer alıyor. İthalatta ise 271 milyar dolar ile 23. sırada. Bu rakamlar dünya ekonomisinde 10. büyük ekonomi olma iddiasında olan Türkiye açısından daha yapılacak çok şey olduğunu da ifade ediyor. Türkiye, elektrik elektronik ürünleri ihracatında 14 milyar dolar ile toplam ihracatın 5. sırasında yer alıyor. " dedi.

TÜRKİYE; ELEKTRİK VE ELEKTRONİK CİHAZ ÜRETİMİNDE ÇİN'DEN SONRA 2. SIRADA

"Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri sektörü, dünya genelinde hızla büyüyor ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Özellikle, akıllı ev teknolojileri, IoT (Internet of Things) cihazları, ev otomasyonu ve enerji verimliliği ürünleri gibi alanlarda hızlı bir büyüme eğilimi gözlemliyoruz. Raporlar, dünya genelinde Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri sektörünün 2023 yılında yıllık ortalama %16-20 arasında büyüyeceğini öngörüyor. Bu büyüme, özellikle Asya, Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bölgelerde yoğunlaşıyor.

Sektörde büyümenin temel nedenleri arasında; artan nüfus, gelişen ekonomiler, yükselen yaşam standardı, artan enerji maliyetleri ve çevre koruma bilinci yer alıyor. Bu nedenlerle, evlerde enerji verimliliği ürünleri, akıllı ev teknolojileri ve ev otomasyonu sistemleri gibi ürünlerin kullanımı her geçen gün daha çok yaygınlaşıyor.

Türkiye, gerek beyaz eşyada gerekse de elektrik ve elektronik cihaz üretiminde Dünyada Çin'den sonra 2. üretim üssüdür. Avrupa'nın ise en büyük beyaz eşya ve televizyon üreticisidir. Bu ürünlerimizin en büyük satış kanalı da halen Avrupa dır. Avrupa pazarında en tepede olmamız, kalite olarak bir sorun olmadığı, en zor ve talepkar bir pazarda bile lider olabileceğimiz gösteriyor olması açısından çok önemlidir. Bununla birlikte Dünya ticaretinden %1 pay alan ve bunu artırmak isteyen ülkemizin Avrupa pazarından başka ülkeler ile ticaretini artırmak gerektiği, pazarlarını çeşitlendirmesi gerektiği aşikardır."