İSG’de tüm zamanların günlük rekoru kırıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), 9 Ağustos'ta, 134 bin 204 yolcuyla tüm zamanların günlük yolcu sayısı rekoruna ulaşıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta gerçekleşen 696 seferde iç hat gelen 31 bin 797, iç hat giden 30 bin 921, dış hat gelen 35 bin 198 ve dış hat giden yolcu sayısı 36 bin 288 kişi oldu. Bir önceki rekor, 13 Temmuz'da 133 bin 455 yolcu ve 719 sefer olarak kaydedilmişti. İSG, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe)'un açıkladığı haziran hava trafik raporuna göre, yılın ilk yarısında Avrupa'nın hava trafiği en yüksek 10 havalimanı arasında yer aldı.