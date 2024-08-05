İşini geliştirmek isteyene 1.5 milyon TL destek geliyor

Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı hedefleyen KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), işini geliştirmek isteyenlere desteğini sürdürüyor. Girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlayan KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları başladı.1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları da 30 Ağustos'ta sona erecek. İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1.5 milyon lira üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranıyla geri ödemeli destek sağlanıyor.Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin lira daha ekleniyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları gibi hizmet alımı giderlerine destek sağlanıyor.NACE Rev. 2'ye göre "İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.Kuruluş desteği gerçek kişi işletmelerine 10 bin TL, sermaye şirketi işletmelerine 20 bin TL olarak uygulanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10 bin TL ilave ediliyor. Bu destek kapsamında, işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren birinci yıl birinci dönem, ikinci yıl ikinci dönem ve üçüncü yıl üçüncü dönem olmak üzere, işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar destek sağlanıyor. Yüzde 100 geri ödemesiz bu destek 36 ay sürüyor. İş geliştirme desteği kapsamında personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği, yazılım giderleri desteği sağlanıyor. Destek tutarı 1.5 milyon TL olarak belirlenirken, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL ilave ediliyor.Girişimcinin başvuruda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az yüzde 50 olmalı.Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı yüzde 50'nin altına düşmemeli.İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yıl içerisinde desteğe başvuru yapması gerekiyor.Daha önce girişimcilik desteklerinden yararlanan girişimci yeniden başvuru yapamaz.KOSGEB desteği ile satın alınan makine-teçhizat ve kalıp ile yazılım destek süresi boyunca (üç yıl) satılmamalı, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmamalı veya devredilmemeli, rehin gösterilmemeli.Bu kapsamdaki makine, teçhizat ve kalıp ile yazılım; dönemsel izlemede tespit edilemediği takdirde uygunsuzluk yönergesine göre işlem yapılır.KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve kalıp ile yazılımın Kurul kararında yer alan asgari teknik özellikleri taşıması gerekiyor.