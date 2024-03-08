İşkur 2 ayda 207 bin kişiyi işe yerleştirdi

İşkur'un işe yerleştirdiği kişi sayısı şubatta yüzde 55.1 artarak 101 bin 307'ye, ilk iki ayda ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40.6 artarak 207 bin 307'ye çıktı. Kayıtlı işsiz sayısı ise geçen yılın şubat ayına göre yüzde 13.8 azalarak 2 milyon 476 bin kişiye indi. İlk iki ayda işe yerleştirilen 207 bin kişinin 74 bini imalat sanayisinde, 21 bini inşaat sektöründe, 41 bini idari ve destek hizmetlerinde iş buldu. En fazla işe yerleştirmeler 14 bin 465'le güvenlik görevlisi, 7 bin 103'le reyon sorumlusu, 6 bin 483'le konfeksiyon işçisi ve 5 bin 815'le garson kategorisinde gerçekleşti.