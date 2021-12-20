İŞKUR kasımda 121 bin kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR
), kasımda 121 bin 193 kişiyi işle buluşturdu. İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor. Kovid-19'un yoğun hissedildiği dönemde, işçi ve işverene sağlanan kısa çalışma ödeneğiyle istihdamı koruyan kuruma kasım ayında, 171 bin 997 açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 98.9'u özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş, imalat sanayisinden alındı. Kasımda, yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kadın 121 bin 193 kişiyi işle buluşturan kurum, ocak-kasım arasında ise 1 milyon 206 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.