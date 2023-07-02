İŞKUR’dan altı ayda yarım milyon kişilik istihdam

İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl 1 milyon 400 bin kişinin işle buluşmasına aracılık eden kurum, bu yılın Ocak-Haziran döneminde 584 bin 43 kişiyi işle buluşturdu. İşe yerleştirmede İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Antalya takip etti. Ardahan, Hakkâri, Tunceli, Bayburt ve Gümüşhane ise işe yerleştirmenin en düşük olduğu iller oldu. Bu yılın ilk altı ayında sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında yapılırken, turizm ve otelcilik elemanı en fazla işe yerleştirme yapılan meslek oldu. İşe yerleştirmede turizm ve otelcilik elemanlarını, özel güvenlik görevlileri ve satış danışmaları izledi.