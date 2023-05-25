İslahiye’ye sosyal girişimcilik merkezi kurulacak

Avrupa Birliğinin finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yürüttüğü "Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi" kapsamında İslahiye ilçesine yapılacak sosyal girişimcilik merkezinin protokolü, Valilik'te imzalandı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törendeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda deprem bölgesindeki hayatın normalleşmesi için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bölgede dünyanın büyük kara depremlerinden birinin yaşandığını hatırlattı.

Deprem bölgesinde insanların ticari hayatı geliştirilerek eskiye dönmesi gerektiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Beşeri sermaye, iyi yetiştirilmiş ve eğitim almış insan çok önemli. Deprem bölgesindeki çocuklarımızın şartlar ne olursa olsun çok hızlı toplanması ve odaklanması gerekiyor. Deprem bölgesindeki gençlerimiz sınavlara hazırlanıyor, derslerine çalışıyor. Gençlerimizin çok temel ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların giderilmesi için ilçelerimizde büyük bir alt yapı hazırlanıyor ve gençlerimiz bundan mutlu."

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ise merkezin depremzedelerin girişimciliği için önemli olduğunu anlattı.

Konuşmaların ardından sosyal girişimcilik merkezinin protokolü imzaladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Kaymakamlığı işbirliğinde yürütülecek merkezde, kütüphane, bilgisayar odası, sosyalleşme ortamı, beceri atölyeleri yer alacak.

Merkez ile depremden etkilenen genç ve kadınların sosyoekonomik hayata katılması, dijital hizmete erişim sağlanması, becerilerinin geliştirmesi hedefleniyor.