İslam İşbirliği Teşkilatı Borsalar Forumu 19. Toplantısı yapıldı

Açılış oturumunda konuşan Strateji ve Bütçe Başkanlığı - İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Genel Müdürü Selçuk Koç: "Borsalar İslami finans ürünlerinin gelişmesini teşvik etmek ve kolaylaştırmak açısından önemli bir rol oynamaktadır. İİT Borsalar Forumu çok taraflı işbirliği için değerli bir platform görevi görerek, yeni girişimlerin geliştirilmesini ve ekonomik alanda son derece önemli projelerin uygulanmasını sağlamaktadır." dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Korkmaz Ergun açılış oturumunda katılımcılara teşekkür ederek, "Bu Forum hepimizin. Borsalarımız arasında iş birliği artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Konuşmalarımızın gücü, ortaya koyduğumuz çıktıların etkinliği ve yarın için çizdiğimiz vizyon hepimizin cesur soruları, farklı bakış açıları ve fikirleriyle çok farklı noktalara çıkacaktır" dedi.

Açılış oturumunun ardından ilerleme raporu sunuldu ve Forumun ana teması olan "İslami sermaye piyasaları için yasal bir çerçeve oluşturmak" başlıklı panele geçildi. Borsa İstanbul Uluslararası İlişkiler Direktörü Mahmut Aydoğmuş tarafından yönetilen panel oturumunda Uluslararası Menkul Kıymet Ödünç İşlemleri Derneği (ISLA), Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği (ICMA), Uluslararası Takas ve Türev Derneği (ISDA) uluslararası hukuk firmalarının da katılımıyla üzerinde çalıştıkları İslami yasal çerçeve çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda ayrıca İİT üye borsaları tarafından en iyi uygulamalar oturumu gerçekleşti. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Güzhan Gülay tarafından yönetilen oturumda, Pakistan Borsası Genel Müdürü Farrukh H. Sabzwari, Bakü Borsası Genel Müdürü Ruslan Khalilov, Kazablanka Borsası Genel Müdürü Tarık Senhaji ve Malezya Borsası Kurumsal Strateji Direktörü Aina Zahari'nin katılımlarıyla İİT Borsalarındaki güncel gelişmeler değerlendirildi.

