İşlemeyen ulaşıma zam üzerine zam

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dün gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında yüzde 29.6 zam yaptı. 20 Şubat 2019'da yaptığı açıklamada "İstanbul'da ulaşımı ucuzlatacağız. 12 yaş altı çocuklar ve gönüllüler ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak. 25 yaş altı gençlere yüzde 40 indirim yapacağız. Yarım saat içindeki aktarmalar ücretsiz olacak..." vaadinde bulunan Başkan Ekrem İmamoğlu, üç buçuk yılda toplu ulaşıma yüzde 155.8 zam yaptı. Dün İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleşen toplantıda toplu ulaşım ücret tarifelerine yüzde 29.6, servis ücretlerine ise ortalama yüzde 19.95 oranında zam yapıldı. Yeni tarife 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak.Yapılan zamla tam elektronik bilet ücreti 7.67 liradan 9.90'a, öğrenci elektronik bilet ücreti 3.74 liradan 4.83'e, öğretmen elektronik bilet ücreti 5.49 liradan 7.09'a, tam abonman ücreti 602 liradan 777'ye, öğrenci abonman ücreti 109 liradan 140'a yükseldi. Taksilerde ise taksimetre açılış ücreti 9.80'den 12.65 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6.30'dan 8.51 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67.20'dan 100.80 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti ise yüzde 42 zamla 28 liradan 40 liraya çıktı. Minibüste en kısa mesafe indi bindi 5.25 liradan 7 liraya çıkarıldı. Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 16.97'den 21.91 liraya, metrobüste en uzun mesafe ücreti 11.38'den 14.69 liraya yükseltildi. 7 Nisan 2022'de yapılan yüzde 40'lık zamla aylık mavi kart ücretleri 430'dan 602 TL'ye, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78'den 109 TL'ye yükseldi.