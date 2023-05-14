İşlemler artık cepte

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçiler için 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasını ücretsiz olarak kullanıma sundu. Uygulama, tarımsal üretim ile ilgili iş ve işlemlerin, cep telefonu üzerinden yapılabilmesine imkan sağlıyor. 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayesinde bürokrasiyi azaltan, zaman ve emek israfını önleyen bakanlık 'Tarım cebimde' uygulamasıyla da il ve ilçe müdürlüklerine giderek yaptıkları işlemleri akıllı cep telefonundan yapabiliyor. 'TarımCebimde' mobil uygulaması, App Store, Google Play ve AppGalery mobil mağazalarından indirilebiliyor.Tarım Cebimde uygulaması ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere ve çiftçi adaylarına yönelik hizmetlerine üreticiler tek uygulama üzerinden erişilebiliyor. Bitkisel ve hayvansal üretime ilişkin destek tarihleri, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgileri, eğitimler ve duyurular görüntülenebiliyor. Küpe sorgulama, doğum bildirimi, ölüm bildirimi ve düşen küpe bildirimi işlemleri yapılabiliyor. E-Devlet hizmetlerine erişilebiliyor.Dijital dönüşüm çağında tarıma yeni bir boyut atlayacak uygulamada, bitkisel üretim, hayvansal üretim, desteklerim, e-devlet hizmetleri, destek takvimi, eğitim-yayın, faydalı bilgiler, balıkçılık ve su ürünleri menüleri yer alıyor. Mobil uygulamaya 'Balıkçılık', 'Evcil Hayvanlar' ve 'Kent Tarımı' modülleri de eklendi. 'Evcil Hayvanlar' modülü üzerinden kullanıcılar, veterinerleri tarafından işlenmiş aşılar dahil tüm bilgilere ulaşabilecek. Mikroçipli ev hayvanı kaybolan kullanıcılar, kayıp bildiriminde bulunabilecek. Mobil uygulama üzerinden kaybolduğu beyan edilen evcil hayvana ilişkin kayıp bildirimi, elektronik ortamlarda kaydedilecek. Herhangi bir sebeple kayıp bildirimi yapılan evcil hayvan, veterinere getirildiğinde de mikroçip bilgilerinde eşleşme yapılabilecek.'Balıkçılık' modülü üzerinden ise balıkçılık-su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı yapan kullanıcılar için ticari kişi ruhsatı ve balıkçı gemisi ruhsatlarının görüntülenebileceği 'ruhsatlarım', özel avcılık izin ve amatör balıkçılık belgelerinin görüntülenebileceği 'belgelerim', balıkçı gemilerinin ister açıklarda isterse kıyıda arıza kaydının oluşturulabileceği 'arıza bildirimi', Balıkçı gemi sahibi ve balıkçıların cezalarını sorgulayabileceği 'ceza sorgulama' gibi işlemler kolayca gerçekleştirilecek.Tarım ve Orman Bakanlığı ileride uygulamayla iklim, toprak ve su kısıtları göz önüne alınarak çiftçilere, parsel bazlı ürün önermeleri de yapacak. Böylece üretim planlaması doğrultusunda önemli bir mesafe kat edilmiş olunacak. Önümüzdeki dönemde arıcılık, ipek böcekçiliği gibi üretim faaliyetlerine ilişkin hizmetler de uygulamaya ilave edilecek. Ormancılık faaliyetleri de uygulamaya entegre edilecek.