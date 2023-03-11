İşletmelere KGF desteği 50 milyar liraya çıkarıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için yeni bir adım daha attı. Bakan Nureddin Nebati, hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacminin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında sanayici ve iş adamlarıyla bir araya gelen Bakan Nebati, toplantının ardından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:Türkiye, 2022'de elde ettiğimiz yüzde 5.6'lık büyüme oranıyla dünyada en yüksek büyüme gerçekleştirmeyi başaran ülkelerden biri konumundadır. Bu güçlü büyüme performansımızın oluşturduğu mali imkanlar sayesinde vatandaşlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz EYT'yi uygulamaya koyduk. Deprem felaketi can kayıplarına yol açmasının yanı sıra bütçeye de ek bir maliyet getirecektir. Ancak attığımız adımlar sayesinde ekonomiden kaynaklanan hasarları da telafi edecek güçlü bir mali yapıya sahibiz. Depremzede vatandaşların yaralarını hızla sarmak, maddi kayıplarını çok daha iyileriyle telafi etmek için canla başla çalışıyoruz.EYT'nin iş dünyası üzerindeki yükünü hafifletmek için daha önce açıkladığımız Hazine destekli KGF paketinde EYT kapsamındaki kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu dönemde dahi EYT'yi uygulamaya koymamız, hükümet olarak, verdiğimiz sözleri tuttuğumuzun en güncel örneklerinden biridir.DASK tarihinde bir ilk olarak yeni uygulama başlatıyoruz. Bu uygulamayla e-devlet üzerinden kolayca alabilecekleri hasar belgelerini DASK'a web sitesi üzerinden ileten sigortalılarımıza 72 saat içinde hasar ödemeleri gerçekleştirilecektir.