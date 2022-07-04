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Giriş Tarihi: 4.7.2022

İşletmelere tahsilatı yönetme kolaylığı

İşletmelere tahsilatı yönetme kolaylığı
Vakıfbank, yenilikçi ödeme ve tahsilat ekosistemi Vinov kapsamında, işletmelerin kendi alacaklarını kolaylıkla yönetebilecekleri ve tahsilatlarını Vakıfbank garantisi ile gerçekleştirecekleri Vinov İşyeri uygulamasını hizmete sundu. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde, bugün yaygın bayi, müşteri, şube ağına sahip işletmeler için tahsilat güvencesinin ve tahsilatlarını sağlıklı vade yapısında yönetebilme ihtiyacının en kritik konular arasında yer aldığını belirtti. Öngörülebilir, güvenli ve ihtiyaca yönelik dinamik bir tahsilat yapısı oluşturan işletmelerin likiditeye erişim kolaylığı sağladıkları gibi tahsilat ve ödemeler arasındaki vade uyumsuzluğu kaynaklı sorunların da önüne geçtiğini aktaran Şimşek, "Sadece kullanıcı adı ve şifre ile erişim sağlanan bir web portali olarak tasarlanan Vinov İşyeri, Vakıfbank'ın en yeni tahsilat kanalı" dedi.
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İşletmelere tahsilatı yönetme kolaylığı
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