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Giriş Tarihi: 15.5.2022 17:19

İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

DHA
İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, silahlı insansız hava araçlarında (SİHA) kullanılan çok sayıda CATS kamerasını güvenlik güçlerine teslim ettiklerini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SİHA'larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA'larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik" dedi.

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İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik
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