İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SİHA'larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA'larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik" dedi.
SİHA'larımızın keskin gözü #CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA'larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) May 15, 2022
Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik.
➡️ @aselsan pic.twitter.com/8qQ5pSYs3Y