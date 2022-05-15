İsmail Demir: Güvenlik güçlerimize CATS teslimatı gerçekleştirdik

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SİHA'larımızın keskin gözü CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA'larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik" dedi.