İsmail Demir: Projelerimizin değeri 70 milyar dolara yaklaştı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'SEDEC 2022 Anayurt Güvenliği, Sınır Güvenliği ve İç Güvenlik Sistemleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılış konuşmasını yapan Demir, Silahlı Kuvvetler ve diğer tüm güvenlik birimlerinin ihtiyaçlarını etkin biçimde karşılamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Bu çabalar neticesinde son yıllarda göstermiş olduğumuz gelişmeler birçok alanda firmalarımızın platform, sistem ve yeteneklerinin yurt dışı pazarlarda talep edilir hale gelmesini sağlamıştır" diye konuştu.



"BAĞIMLILIK, SONU GELMEYEN KÖLELİK GETİRİYOR"



Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken İsmail Demir, "Tarihsel gelişim olarak savunma sanayii konusunda dışarı bağımlı bir kültürden kendine yetebilen, teknolojisini geliştiren ve bunu ihraç eden bir seviyeye gelmiş olduğumuz bu yolculuğumuz devam etmektedir. Bağımlılık hiçbir zaman sonu gelmeyen bir kölelik getiriyor. Yani kendi milli çıkarlarınızı savunma konusunda, ülke yönetimlerinizin bağımsız kararlar alması konusunda kendi güvenlik sistemlerinizin, savunma sistemlerinizin, teknolojilerinizin dışarı bağlı olması durumunda bu bağımlılık eğer kararlı bir duruşla bunu değiştirecek bir irade ortada yoksa sürekli hale geliyor ve kendi çıkarlarınızı savunamaz duruma gelebiliyorsunuz. Bu açıdan gelin yerli ve milli sanayii geliştirme sürecinde el ele verelim. Bu alanda dominant olan ülkeler, yıllardır bağımlılık oluşturma yönünde irade koyan ülkeler ve bizi buna mecburmuş gibi hissettiren ülkelere karşı artık biz kendimize yetelim. Oluşturduğumuz insan ve finansman kaynaklarımızla kendi kendimize yeten ve ileri vadede kendi çıkarlarımızla ilgili kararları başkasının iradesine bırakmayan bir yapıya kavuşacağız" dedi.



Bir ülkenin iç yapısının güvenli olması için sınırlarının korunması ve bu konudaki teknolojilere sahip olması gerektiğini vurgulayan İsmail Demir, "Biz bu yolculukta çok hızlı bir şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. 20 yıl gibi bir tarihçemizde önemli mesafeler aldığımızı düşünüyoruz. 60 civarında olan savunma proje sayımız bugün 750'yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısı son 6 yılda başlatıldı. 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken, bugün savunma sanayi projelerimizin değeri 70 milyar dolara yaklaşmakta. Bu süreçte sürdürebilirlik önemli. Teknoloji çalışmaları, araştırma ve geliştirme çalışmaları, teknolojide önde olabilmek aslında kolay bir iş değil. Amacımız, ülke kaynaklarını ve çalışmalarını çok iyi yönlendirmek ve özellikle de buna gönüllü dost ülkeler ile çalışmak" diye konuştu.