İsmail Demir: Savunma sanayinin Ar-Ge harcaması, 1 milyar 640 milyon dolar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda 'Ar-Ge Projeleri İmza Töreni'ne katıldı.

Demir, ileri teknoloji kazanımı çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla planlamak, takip etmek ve desteklemeyi hedefleyen Ar-Ge projelerine hayat vermenin temel amaçları olduğunu söyledi. 2012 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Ar-Ge çalışmalarını çok daha hızlı ve dinamik bir şekilde yürütebilecekleri yeni bir yapı oluşturduklarına değinen Demir, "İlkini 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz toplam 8 Ar-Ge paneli yaptık. Panellerde alınan kararlar neticesinde 49 projenin başlatılmasına, 20 alanda da 'Savunma Sanayii Ar-Ge Geniş Alan Çağrısı' (SAGA) yapılmasına karar verdik. Bu paneller vesilesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) mevcut ya da planlı sistem ve platformlarının ihtiyacı olan konularda veya geleceğe yönelik yeni teknoloji alanlarında yurt dışı bağımlılığın giderilmesi hedefiyle proje başlangıç kararları alıyoruz. Tabii ki yurt dışı bağımlılığının giderilmesinin yanında, yeni teknoloji alanlarında dünyanın nereye gittiğini takip etmek, üniversitelerimiz ve araştırma kuruluşlarımızın yeteneklerini de hesaba katarak veya orada yeni yetenekler oluşturma konusunda yeni yetenekler oluşturmak üzere yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

'YÜZDE 100 MİLLİ SAVUNMA SANAYİİ VİZYONU'NDA BÜYÜK ÖNEME SAHİP'

Demir, Ar-Ge ve teknolojinin 'Yüzde 100 Milli Savunma Sanayii' vizyonuna ulaşma yolunda büyük öneme sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün sözleşme aşamasına gelmiş olan 8 Ar-Ge projesinin imza töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu projeler vasıtasıyla üniversite ve araştırma merkezlerimizde üretilen teknolojik bilginin hızlı bir şekilde sanayileştirilip, ticarileşmesi için mekanizmalar oluşturmak öncelik verdiğimiz bir konu. Bu yöntem ile üretilecek yüksek teknoloji ürünleri ile bilginin hem ekonomik hem de rekabet gücüne dönüşmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedeflerde ve kritik teknolojilerde 'Yüzde 100 Milli Savunma Sanayii' vizyonuna ulaşma yolunda Ar-Ge ve teknolojinin büyük bir öneme sahip olduğu aşikardır. Şüphesiz ki; savunma sektörü olarak ülkemizin teknoloji seviyesinin yükseltilmesinde bizlere önemli görevler düşüyor."

'KUANTUM TEKNOLOJİLERİNDE KRİTİK EŞİK AŞILACAK'

Kuantum teknolojilerinin dünyanın gündeminde olan ve son zamanlarda da çok konuşulan bir konu olduğuna değinen Demir, "Kuantum alanında bir süredir devam eden çalışmalarımızı artık projelendirdiğimizin haberini ilk kez buradan duyuruyoruz. 'LIDAR' ve 'KUDAR' projelerimiz kuantum teknoloji ile görünmez hedefleri ifşa eden, körleştirilemeyen, aldatılamayan sahada oyun değiştirici projeler olacaktır. Klasik radarlar tarafından tespit edilemeyen hedeflerin tespiti, ülke savunması için kritik öneme sahiptir. Her zaman vurguladığımız gibi hedefinizi, siz o farkına varmadan görmeniz, vurulmadan vurmanız gerekiyor. İşte bu projeler, bu anlamda bizlere katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin ilk kuantum projeleri olarak hayata geçirilecek olan 'LIDAR' ve 'KUDAR' projeleri ile kuantum teknolojilerinde kritik bir eşik aşılmış olacaktır. Ülkemizin ilk Kuantum Araştırma Merkezi faaliyetine başladıktan sonra bu projelere ayrıca güç verecektir. Kuantum teknolojilerinde nihai hedefimiz ise kuantum bilgisayarlardır" dedi.

Mikro işlemcilerin geliştirilmesi konusunda projelerin çeşitleneceğini bildiren Demir, "Teknolojik bağımsızlığımız için başka önemli konu da mikro işlemcilerin geliştirilmesidir. 'Çakır' projemizi biliyorsunuz; bu projenin ikinci adımı olan 'Yonca' projesi ile daha da geliştirilmiş çift çekirdekli bir çip için çalışmalarımızı bugün başlatmış oluyoruz" diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİ'

İsmail Demir, Türkiye'de Ar-Ge harcamalarının giderek arttığına dikkat çekerek, "20 yıl önce 49 milyon dolar olan savunma sanayi sektörünün Ar-Ge harcaması, 2021 rakamlarına göre 1 milyar 640 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şu ana kadar 63 Ar-Ge projesini tamamladık. Halihazırda ise 64 Ar-Ge projemiz devam ediyor. Yaklaşık 7,5 milyar lira değerindeki bu projelerimizi güvenlik birimlerimiz, firmalarımız ve araştırma merkezlerimizin yanı sıra 100'e yakın üniversiteyle iş birliğinde yürütüyoruz. Bu anlamda savunma sanayi-üniversite iş birliğine en güzel örnekleri Ar-Ge alanında yaptığımız çalışmalar oluşturmaktadır" diye konuştu.