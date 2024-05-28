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Giriş Tarihi: 29.5.2024

İsme özel ‘tr’ uzantılı adres

ÖNDER YILMAZ ÖNDER YILMAZ
İsme özel ‘tr’ uzantılı adres
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de vatandaşların yaklaşık yüzde 78'inin X, Instagram, YouTube, Facebook gibi sosyal medya mecralarından en az birini kullandığını belirterek, "58 milyona yakın insanımız aktif olarak sosyal medya kullanıcısıdır. Dünyada 6.5 saat olan günlük kullanım süresi, ülkemizde yaklaşık 7 saattir" dedi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'na sunum yapan Uraloğlu, aktif ".tr" alan adı tahsislerinin BTK tarafından yürütüldüğünü ve tahsis sayısının 1.2 milyona yaklaştığını belirterek, "Doğrudan isim ve '.tr' uzantılı olan adların tahsisine yönelik düzenlemeler yapılmış ve halihazırda ön başvurular alınmaktadır. Ağustosta bunu uygulamaya başlayacağız. Adınızın etiketli olduğu '.tr' uzantılı bir adres alabileceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ TAKIMIN DÖNÜŞÜNÜ ORGANİZE EDECEĞİZ
Bakan Uraloğlu, Kadın Voleybol Takımı'nın THY uçağında ekonomi sınıfında yolculuk yapmasına ilişkin soruya, "Milli takımın seyahatini sosyal mecralardan öğrendik. THY ile konuştum. 'Bize 10 gün önce haber verdiler. Geç haberimiz olmasından dolayı' dediler. İletişim doğru olmamış. Dönüşlerini inşallah organize etmeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.
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İsme özel ‘tr’ uzantılı adres
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