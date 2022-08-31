İSO Başkanı Bahçıvan: Ekonomi yılın ilk yarısı boyunca güçlü büyüme performansını korumuştur

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyrek büyüme rakamlarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin yılının ikinci yarısında yüksek büyüme odaklı hedefine uyumlu şekilde bir büyüme skoru elde ettiğini belirten Bahçıvan, ekonominin yılın ilk yarısı boyunca güçlü büyüme performansını koruduğunu vurguladı.

Bahçıvan, "Sanayimizin ilk çeyrekte 8,2 olan yıllık büyüme oranı ikinci çeyrekte yüzde 7,8'e gerilese de Türkiye büyümesine paralel bir seyir göstererek dirençli görünümünü koruduğunu söyleyebiliriz. Bu direnci, özellikle imalat sektöründe birinci çeyrekteki yüzde 8 olan büyümenin ikinci çeyrekte yüzde 9,1'e çıkmasında daha net görmekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"SANAYİNİN BÜYÜMEYE DEĞERLİ KATKISI SÜRMEKTE"

Verilere bakarak sanayi sektörünün büyüme içindeki payını koruduğunu aktaran Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Sanayinin büyümeye değerli katkısını sürdürmekle birlikte, bir durağanlaşmanın da hafiften kendini göstermekte olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle İSO olarak her ay açıkladığımız Türkiye İmalat PMI verileri ile Avrupa'dan gelen resesyon haberlerinin ihracatımızda yaratabileceği olası olumsuzluklar, ekonomimizin büyümesinde de bir ivme kaybı olabileceğini işaret etmektedir.

İçinde bulunduğumuz çeyrekteki bu öncü göstergeler, bize sanayinin güncel sorun ve beklentilerinin bitirilebilmesinin, sanayimizin büyümeye istikrarlı katkısını sürdürebilmesi açısından ne kadar önem arz ettiğini ortaya koymaktadır."