İSO Başkanı Bahçıvan: Enerji krizinin ana nedenlerinden biri azalan yatırımlar

"KUZEY AKIM 2 AÇILIRSA GAZ FİYATLARI DÜŞER"

Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Dr. Sohbet Karbuz da Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının an itibarıyla bin metreküp için 2 bin 770 dolarla rekor seviyelerde olduğunu söyledi.

Doğal gaz fiyatlarını hızla düşürebilecek tek bir etken olduğunu belirten Karbuz, "Bu da Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının açılması. Hat, gaz akışına müsait fakat AB ve ABD bu hattın açılmaması için her türlü yaptırımı uyguluyor. Şu anda Avrupa'daki enerji krizinin nedeni varlık içinde yokluk. Enerji politika yapıcılarının basiretsizliği de tüm gelişmelerin üzerine eklendi, şu anda gidişat iyi gözükmüyor" diye konuştu.

"AB'NİN GEÇEN YIL RUSYA'DAN ALDIĞI GAZ 2027'YE KADAR BİTER"

AB'nin Rus gazını ikame etmek için daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alması gerektiğine işaret eden Karbuz, şu bilgileri paylaştı:

"AB, geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküp gaz ithal etti. Bu alımın üçte ikisinin yıl sonuna kadar, tamamının da 2027'de bitirilmesi yönünde karar var. Bunu yaparken de AB 50 milyar metreküp LNG alacaktı. 50 milyar metreküp LNG, 500 LNG kargosu demek. Dünyanın en büyük LNG ithalatçısı olan Güney Kore'nin 2021'deki toplam LNG ithalatına karşılık geliyor bu rakam. Ortada 500 LNG kargosu yok. Şu an Avrupa'nın LNG bulabilmesinin nedeni kapanma nedeniyle Çin'in ithalatındaki düşüş. Çin'de kapanma olmasaydı gazın bin metreküpüne 2 bin 770 dolara şu an bedava derdik."