Isparta’da 1 milyon 200 bin ton elma üretimi yapıldı

"ELMA ÜRETİMİ 222 BİN DEKAR ALANDA GERÇEKLEŞTİ"

Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, yaptığı açıklamada, bölgede elma üretiminin 222 bin dekar alanda gerçekleştiğini söyledi.

Elma hasadında hedefledikleri 1 milyon 200 bin ton rekolteye ulaşıldığını belirten Adıgüzel, "Yaşlanan ağaçları yenileyerek birim alanda elde ettiğimiz elma rekoltesini yükseltiyoruz. İlerleyen sezonlarda elma rekoltesinin daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.

Adıgüzel, üreticilerin hasadın ardından elmalarını soğuk hava depolarına kaldırdığını kaydetti.

Elmanın soğuk hava depolarından çıkış kilogram fiyatının 7,5 lira olduğunu aktaran Adıgüzel, "Yıl sonuna kadar 200 bin ton elma satılmasını planlıyoruz. Şu ana kadar 180 bin ton satış yaparak hedefimize yaklaştık. Elma sezonumuz bu sene çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.