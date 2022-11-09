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Giriş Tarihi: 9.11.2022 12:42 Son Güncelleme: 9.11.2022 12:42

Isparta'da 1 milyon 200 bin ton elma üretimi yapıldı

AA
Isparta’da 1 milyon 200 bin ton elma üretimi yapıldı

Isparta'da bu yıl elma hasadında hedeflenen 1 milyon 200 bin ton rekolteye ulaşılmasıyla Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, "Yıl sonuna kadar 200 bin ton elma satılmasını planlıyoruz" dedi.

Türkiye'deki elma üretiminin yaklaşık 4'te birinin gerçekleştirildiği Isparta'da, ekim ayında başlayan hasat sona erdi. Daha çok Eğirdir, Gelendost ve Senirkent ilçelerinde yetiştirilen Isparta elmasında bu yıl istenilen verim elde edildi.

"ELMA ÜRETİMİ 222 BİN DEKAR ALANDA GERÇEKLEŞTİ"

Isparta Tarım ve Orman Müdürü Eyüp Adıgüzel, yaptığı açıklamada, bölgede elma üretiminin 222 bin dekar alanda gerçekleştiğini söyledi.

Elma hasadında hedefledikleri 1 milyon 200 bin ton rekolteye ulaşıldığını belirten Adıgüzel, "Yaşlanan ağaçları yenileyerek birim alanda elde ettiğimiz elma rekoltesini yükseltiyoruz. İlerleyen sezonlarda elma rekoltesinin daha da artırmayı planlıyoruz." dedi.

Adıgüzel, üreticilerin hasadın ardından elmalarını soğuk hava depolarına kaldırdığını kaydetti.

Elmanın soğuk hava depolarından çıkış kilogram fiyatının 7,5 lira olduğunu aktaran Adıgüzel, "Yıl sonuna kadar 200 bin ton elma satılmasını planlıyoruz. Şu ana kadar 180 bin ton satış yaparak hedefimize yaklaştık. Elma sezonumuz bu sene çok güzel geçti." ifadelerini kullandı.

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Isparta'da 1 milyon 200 bin ton elma üretimi yapıldı
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