Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Isparta'da yılın ilk çilek hasadı başladı
Giriş Tarihi: 27.4.2023 15:32

Isparta'da yılın ilk çilek hasadı başladı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde sezonun ilk çilek hasadı başladı.

İHA
Isparta’da yılın ilk çilek hasadı başladı

Isparta'da çoğunlukla aroması ve raf ömrü ile tüketicinin beğenisini kazanan aynı zamanda sofralık bir çeşit olan Albion çilek çeşidi yetiştiriliyor. Yediveren çilek fidesi çeşidi olan tür yıl boyunca meyve verebiliyor.

Çilek fidesinin en önemli özelliği meyve kalitesinin çok yüksek olması ve meyve büyüklüğünün bütün sezon aynı kalabilmesi olarak biliniyor. Nakliyeye dayanıklı olan çilek, ayrıca uzun raf ömrü ile ön plana çıkıyor. Isparta'da 2022 yılı TÜİK verilerine göre 700 dekar alanda bin 188 ton çilek üretimi yapılırken, bu yıl ise bu rakamın üzerinde bir rekolte bekleniyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Isparta'da yılın ilk çilek hasadı başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA