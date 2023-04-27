Isparta’da yılın ilk çilek hasadı başladı

Isparta'da çoğunlukla aroması ve raf ömrü ile tüketicinin beğenisini kazanan aynı zamanda sofralık bir çeşit olan Albion çilek çeşidi yetiştiriliyor. Yediveren çilek fidesi çeşidi olan tür yıl boyunca meyve verebiliyor.

Çilek fidesinin en önemli özelliği meyve kalitesinin çok yüksek olması ve meyve büyüklüğünün bütün sezon aynı kalabilmesi olarak biliniyor. Nakliyeye dayanıklı olan çilek, ayrıca uzun raf ömrü ile ön plana çıkıyor. Isparta'da 2022 yılı TÜİK verilerine göre 700 dekar alanda bin 188 ton çilek üretimi yapılırken, bu yıl ise bu rakamın üzerinde bir rekolte bekleniyor.