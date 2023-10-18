İsrail bölge ekonomisini çökertti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sanayi sektörü ve tesislerine yönelik yoğun saldırılar gerçekleştirerek, bölgede önceki saldırılardan kalan altyapıyı da yok etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana; enerji, su ve iletişim ağlarının oldukça zayıflaması nedeniyle durdurulan fabrikaları da sıkça hedef aldı. Savaş uçakları, 12. günde Gazze Şeridi'ni yoğun hava saldırılarıyla hedef almayı sürdürürken, saldırılarda endüstriyel ve ticari tesislerin de aralarında bulunduğu mahalleleri tamamen yok etti. Filistin Ekonomi Bakanı Halid el-Useyli, 2022 yılı sonu verilerinee göre, Gazze'de 50 bin ticari kuruluş bulunduğunu söyledi. Gazze Şeridi'nde fabrikalardan, mağazalara kadar yer alan tesis ve yapıların, İsrail saldırılarının hedefi haline geldiğini belirten Useyli, "İsrail bugün (Gazze'deki) ekonomik hayatı tamamen yok etmeye çalışıyor" dedi. Gazze'de toplam 3 bine yakın fabrika bulunuyor, bunların 2 bini İsrail saldırılarından önce faaliyetteydi, geri kalan bini ise yıllardır hizmete veremiyor. Faaliyette olan fabrikaların ise hammadde, elektrik enerjisi ve ihracat kısıtlamaları nedeniyle üretim kapasiteleri yüzde 30'u geçmiyor.