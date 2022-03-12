İsrail gazını rahatlıkla taşıyabiliriz

ENERJİ
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İsrail'e nisan ayında ziyarette bulunabileceğini belirtti. Dönmez, "Bizim topraklarımızda zaten ulusal iletim sistemimiz var. İsrail gazının bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. Ama ileride daha yüksek hacimlerde bir miktarın taşınması gündeme gelirse, belki ilave boru hatları da yapmak gerebilir. Ama ilk etapta oradan gelebilecek bir gazı rahatlıkla hem ülke içerisinde hem yurt dışında taşıyabiliriz" dedi. Katıldığı televizyon programında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Dönmez, iki ülke arasındaki muhtemel bir boru hattı projesinin gerçekleşmesinin karşılıklı tarafların menfaatinin uyuşmasıyla alakalı olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, şunları kaydetti: "Projenin genel hatlarıyla bakınca, yaklaşık 500-600 kilometrelik bir hat gerekiyor. Öbür tarafta, Avrupa
'ya bundan en az 2-3 kat daha fazla boru hattı çekmek gerekiyordu. Bizim topraklarımızda zaten ulusal iletim sistemimiz var. Bir kısmı oradan rahatlıkla transfer edilebilir. Ama ileride daha yüksek hacimlerde bir miktarın taşınması gündeme gelirse, belki ilave boru hatları da yapmak gerebilir." Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle enerji arzında herhangi bir risk söz konusu olmadığını vurgulayan Dönmez, Gazprom
ile BOTAŞ
'ın sık sık görüştüğünü ve mevcut durumun şu an Türkiye'yi etkilemeyeceğini tahmin ettiklerini söyledi. Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali
'nde (NGS) de herhangi bir gecikme olmadığına da işaret etti.