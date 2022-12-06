İsrail Türkiye’den alımlarını artıracak

Türkiye'ninİsrail ile ilişkilerinin son dönemde yeniden normalleşmeye başlaması iki ülkenin ticaretine de pozitif yansıyor. Türk ihracatçıların mart ayındaki İsrail ziyaretinin ardından bu kez İsrail'in en önemli 60 firmasından yaklaşık 100 kişilik alım heyeti, Türk firmalarla yeni iş birliklerine imza atmak için İstanbul'a geldi. Türkiye'yi kendilerine evleri kadar yakın hissettiklerini söyleyen İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn, SABAH'a yaptığı açıklamada "Her şey beraber yürür; siyaset de ekonomi de beraber yürür. Bu nedenle siyaseten yakınlaşmayı önemli buluyoruz. Biz Türkiye'ye güveniyoruz. İsrail olarak ülkenizle ticari bağımızı güçlendirmek ve alımlarımızı artırmak istiyoruz. Türkiye'nin birçok avantaja sahip. Üretimi çok güçlü ve bütün dünyaya yetecek kadar üretimi var" dedi.Türk ve İsrailli işadamları arasında güven veren bir ilişkinin söz konusu olduğuna vurgu yapan Lynn, Türkiye'nin payının önemli oranda artırılması hedefinde olduklarını kaydetti. Uriel Lynn, şunları anlattı: "1-1.5 yılda karşılıklı ticaret hacminde 10 milyar dolar seviyesine gelebiliriz. Hatta iki yılda da 13 milyar dolar seviyesine gelebiliriz. Türkiye bizim için önemli bir ticaret ortağı olacak. 60 milyar dolarlık alım yapıyoruz, amacımız başka ülkelerden alımlarımızı azaltıp Türkiye'nin payını artırmak. İnanın 4-5 yıl sonra çok farklı rakamları konuşacağız. Başta lojistik olmak üzere bize birçok avantaj sunuyor Türkiye. Uzakdoğu'dan 21 günde gelen bir ürünü Türkiye'den 3-4 günde deniz yoluyla alma imkânımız var. Ayrıca Türkiye her şeyi üretiyor. Demir-çelikten, inşaat malzemelerine, otomotiv yan sanayinden, hazır giyime, tarım ürünleri, gıda, elektrikli araç üretiminde çok başarılısınız. Dört yıl sonra bu rakamlar çok daha yükseğe çıkacak."Heyete ev sahipliği yapan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise Türkiye ve İsrail'in bölgenin en güçlü iki aktörüolarak ticari bağlarının güçlü olduğuna vurgu yaptı. Çelikten kimyaya, otomotivden hazır giyime birçok sektörün İsrailli firmalarla iş birliği içinde olduğunu vurgulayan Mustafa Gültepe, "Karşılıklı 'kazan-kazan' ilkesi çerçevesinde ilişkilerimizi çok daha ileriye taşıyabiliriz. İş birliğimizi farklı birçok sektörle genişletip güçlendirebiliriz" dedi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da "İki ülke arasındaki üst düzey diyalogun son dönemde yükselen profili, ikili ticaret hacmini artırmak ve yeni ortaklıklar geliştirmek için değerli bir fırsat sunuyor" diye konuştu.