“İsrail’e ticaret sürüyor” iddiasını Filistinli bakan çürüttü

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Muhammed el-Amur, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurmasının ardından Filistin'e ihracatın arttığını belirterek, "Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye'nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik" dedi. Filistin'in işgal altında olması nedeniyle İsrail limanlarını kullandıklarını belirten el-Amur ürünlerin sıkı ve kesin prosedürler çerçevesinde Filistin pazarına ulaştığının altını çizdi. Filistin halkının yaşaması için Türkiye'nin ürünlerine ihtiyacı olduğunu belirten el-Amur, "Türk hükümetinin aleyhinde sorumsuzca, asılsız birtakım iddiaları öne süren seslere de dikkati çekmek istiyorumr ancak İsrail hükümetine hizmet eder" diye konuştu.İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi 40. Bakanlar Toplantısı'na katılan el-Amur, Türkiye'nin İsrail ile ticareti durdurmasının ardından Filistin'e ihracatın arttığını belirterek, "Türk hükümetinden, Filistin topraklarını Türkiye'nin İsraillilerle ticareti yasaklama kararından muaf tutmasını istedik" dedi. el-Amur, şöyle konuştu: "Halkımızın yaşaması için Türkiye'nin ürünlerine ihtiyacımız var. Önceden İsrail üzerinden alınan ürünler artık doğrudan ithal ediliyor. Türkiye'den ithalatımızın bir kısmı İsrailli tüccarlar üzerinden yapılıyordu. Bu yasaklanınca tüm işlemler Filistinli tüccarlar aracılığıyla yapılmaya başlandı,dolayısıyla rakamlar arttı. Türkiye ile Filistin arasındaki ticari ilişkilerde gözle görülür bir yükseliş oldu."