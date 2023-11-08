İsrail’in vahşeti tarım alanlarına da sıçradı

İsrail'in Gazze'deki vahşeti tarım arazilerini de vurmaya başladı. Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimciler, topraklarındaki Filistinli çiftçileri öldürerek, saldırarak ve toprakları ve mahsulleri sabote ederek, zeytin hasat sezonunu yapılamaz hale getirdi. Bazı çiftçiler, topraklarına dönmeye çalışırken, İsrail savaş uçaklarının hedefi olduklarını söylüyor. Çiftçiler büyük acılar yaşıyor. En çok darbe alanlardan biri de zeytin üreticileri. Filistin'de yıllık ortalama zeytin üretimi sezonunda 100 bin ton olarak tahmin ediliyor. Bunun da 20 bin tonu zeytinyağı oluyor. Savaştan önce bile zeytin toplama mevsimi çatışmalar nedeniyle giderek daha fazla engelleniyordu. Geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde zeytin ağaçları ekili arazinin yaklaşık 4 bin 400 hektar olduğunu belirlemiş ve 35 bin ton zeytin üretebileceklerini tahmin etmişti. Güneydeki Han Yunus kenti yakınlarında ise tarım arazileri 4 bin hektardan fazla bir alana yayılıyor. Şehrin doğusunda, İsrail sınırındaki duvara yakın kasabalarda 7 bin çiftlik bulunuyor. Yüzlerce zeytin ağacı hasadı bekliyor ancak çiftçiler gidemiyor. Ayrıca seralarda mevsimlik ürünler yetiştiriyor. Gazze Tarım Bakanlığı'na göre Han Yunus'un doğusundaki sürekli bombalamalarda yaklaşık 20 çiftçi hayatını kaybetti ve birçoğu da yaralandı.İsrailli çiftçiler ise izinle hasat yapıyor. Çalışması için çiftçilere altı saat süre veriliyor. İsrail'in sebzelerinin en az üçte birini sağladığı için Tarım Bakanlığı'nın ülkenin "sebze ambarı" olarak adlandırdığı, Gazze sınırına yakın bölge olan Güney İsrail'deki çiftlikler için patates ekim mevsimi de geldi. Gazze Şeridi'ni çevreleyen bölge 'İsrail'in sebze bahçesi' olarak biliniyor. İsrail'de tüketilen sebzelerin yüzde 75'i, meyvelerin yüzde 20'si ve sütün yüzde 6.5'i bu bölgeden geliyor. Ayrıca tavuk, sığır ve balık çiftlikleri de var. Bölgedeki çiftçiler işgücü ve lojistik sorunları yaşıyor.