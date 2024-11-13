İsrail’le ihracat ve ithalatımız sıfır

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesi üzerinde konuştu. Muhalefet milletvekillerinin İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iftiralarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Bolat, "İsrail'le en çok dost olan sizsiniz, iki yüzlülük yapmayın. Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın" tepkisinde bulundu. Bakan Bolat, İsrail ile ticaret iddialarına ilişkin, "2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail'den ülkemize hiçbir sevkiyat bulunmamaktadır. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024'ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır" dedi.İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığına ilişkin iddiaları da yalanlayan Bakan Bolat, "Filistin her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25'ini ülkemizden yapmaktadır. Yani 2024 yılında Filistin'e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin'in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail'e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin'e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, Nisan ve Mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir" diye konuştu. Bakan Bolat, ülke olarak Filistin'e bugüne kadar 85 bin ton yardım ulaştırdıklarını da açıkladı. İhracat verilerine de değinen Bakan Bolat, son 15 ayın 10'unda ihracatın aylık rekor düzeyinde gerçekleştiğini, 13'ünde ise ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre gerileme gösterdiğini ve neticede son 15 ayın 12'sinde dış ticaret açığının azaldığını kaydetti.