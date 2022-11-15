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Giriş Tarihi: 15.11.2022 10:12

İşsizlik 3. çeyrekte geriledi

İşsizlik 3. çeyrekte geriledi

İşsizlik Temmuz-Eylül döneminde 0,7 puan azalarak yüzde 10 seviyesine geriledi

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İşsizlik 3. çeyrekte geriledi
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