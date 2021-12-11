İşsizlik 4 ayın en düşüğünde: %11.2

Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7.4, ilk 9 aylık dönemde ise yüzde 12'ye yakın büyüme performansı sergileyen Türkiye, istihdamı artırıp işsizliği düşürmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu
dün açıklanan verilere göre işsizlik ekim ayında, eylüle göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 1.9 puan azalarak yüzde 11.2 ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.
180 BİN İSTİHDAM
İstihdam edilenlerin sayısı bir ayda 180 bin kişi artarak 29 milyon 581 bine çıkarken, aynı dönemde işsiz sayısı da 75 bin kişi azalarak 3 milyon 717 bine geriledi.
Son 1 yılda istihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 561 bin kişi artarken, işsiz sayısı 341 bin kişi azaldı. Gençlerde işsizlik oranı da son 1 ayda 0.8, 1 yılda ise 4.9 puan azalarak yüzde 20.1'e indi. İstihdam son 1 yılda hizmetler sektöründe1 milyon 315 bin, sanayide 846 bin, tarımda 203 bin, inşaatta ise 198 bin kişi arttı. İstihdam oranı son 1 yılda yüzde 42.9'dan 46.2'ye yükseldi.
PANDEMİ GEÇİLDİ
Hükümetin pandemiye karşı aldığı önlemler, ihracattaki artış ve sanayi sektöründeki hızlı toparlanma istihdam rakamlarına fazlasıyla yansıdı. Pandeminin etkisinin en fazla hissedildiği 2020'nin nisan ayında istihdam edilenlerin sayısı 25 milyon 614 bine gerilemişti. Bu tarihten sonra yakalanan ivme ile istihdamda 3 milyon 967 bin kişiye ulaştı. Pandemi öncesi 28.2 milyon olan istihdam sayısının da üstüne çıkılmış oldu.