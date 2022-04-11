İşsizlik 8 ayın en düşük seviyesine indi

Geçenyıl ihracat ve sanayinin lokomotifliğinde yüzde 11 büyüyen Türkiye ekonomisi, küresel piyasalardaki belirsizlik ve Rusya-Ukrayna savaşına rağmen istihdam yaratmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik şubatta yüzde 10.7 ile Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0.5 puan, 2021'in aynı dönemine göre ise 2.5 puan azaldı.İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 90 bin kişi, son 1 yılda ise 2 milyon 415 bin kişi artarak 30 milyonu geçti. İşsiz sayısı ise bir ayda 178 bin kişi, 1 yılda ise 623 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bine indi. 2021'in şubatında yüzde 43.6 olan istihdam oranı, yılın aynı döneminde yüzde 46.6'ya çıkarken, işgücüne katılım oranı da yüzde 50.2'den 52.2'ye yükseldi. Şubatta 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0.6 puanlık azalışla yüzde 20.7 oldu.