İşsizlik 9 yılın en düşük seviyesinde

Ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0.2 puan azalarak yüzde 9.2'ye geriledi. Bu, Ocak 2014'ten bu yana en düşük işsizlik oranı oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ağustosta aylık bazda 1000 kişi artarak 31 milyon 686 bine yükseldi. İstihdam oranı ise yüzde 48.4 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.7 puanlık azalış ile yüzde 17.2 oldu.