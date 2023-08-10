İşsizlik haziranda da tek hane

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik haziranda yaşanan yüzde 0.1'lik artışa karşın yüzde 9.6 oldu ve mayıstan sonra haziranda da tek hane olarak gerçekleşti. Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı haziranda bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 337 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.8'ken kadınlarda yüzde 13.2 olarak tahmin edildi. Haziranda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.2 puanlık artışla yüzde 18.6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15.4, kadınlarda ise yüzde 24.2 olduğu öngörüldü.