İşsizlik maaşı hesaplama 2022 - Temmuz zammıyla İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2022 NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde asgari ücret zammı açıklamasını yaptı. Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeme sözünün tutulduğunu, işverenin de mağdur edilmediğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI açıklaması şöyle:

"Aziz milletim, asgari ücret komisyonumuzun kıymetli üyeleri, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı yeni bir programı uygulamaktadır. Başarıyla yürütürken önce salgın ardından savaşın bozduğu dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükselişle yaşadık. Enflasyon sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızın ürünüdür."