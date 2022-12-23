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Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:56 Son Güncelleme: 23.12.2022 09:59

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU! İşsizlik maaşı 2023 ne kadar oldu?

İşsizlik maaşı hesaplama tablosu yeni asgari ücret zammı sonrası en çok merak edilenler arasına girdi. Asgari ücret 2023, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla yüzde 54,6 zam alarak 8.506 TL oldu. Peki işsizlik maaşı 2023 ne kadar oldu? İşte hesaplama tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU! İşsizlik maaşı 2023 ne kadar oldu?

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından işsizlik maaşı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Asgari ücret zammı ile 'işsizlik maaşı ne kadar oldu' sorusu da netleşti.

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

Sigortalı işsizlere çalışma mevzuatında belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemeye işsizlik maaşı deniyor.

İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Sigortalın son 4 aylık prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan işsizlik maaşı, kişinin günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanır.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2023 yüzde 54,6 zam oranı ile belirlendi. Buna göre;

  • En düşük işsizlik maaşı 3048,9 TL,
  • En yüksek ise 7885,4 TL olarak ödenecek.

İŞSİZLİK MAAŞINDAN KİMLER YARARLANIR?

İşsizlik maaşı almak için birtakım şartları taşımak gerekiyor.

  • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
  • süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
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İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU! İşsizlik maaşı 2023 ne kadar oldu?
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