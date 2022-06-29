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Giriş Tarihi: 29.6.2022 21:00

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammıyla 2022 işsizlik maaşı da artacak mı, zamlanacak mı?

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammıyla 2022 işsizlik maaşı da artacak mı, zamlanacak mı?

Temmuz zammıyla ilgili görüşmeler sürerken 2022 işsizlik maaşı ödeneği için internet üzerinden araştırmalara devam ediyor. Kişilerin çalışmadıkları süre içerisinde yaşamını idame ettirebilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için devlet tarafından verilir ve verilen bu tutar, asgari ücret ile hesaplanmaktadır. Hal böyleyken zam oranının belirlenmesine kısa süre kala konuyla ilgili olarak "Temmuz zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı hesaplama ve tüm detaylar haberimizde…

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak sorusu son günlerde gündemde yerini alan asgari ücret zammı ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği gibi vatandaşların bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerekmektedir. Buna göre; 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni zam oranı ile işsizlik maaşı hesaplama tablosu...

İşsizlik Maaşı Şartları Ve Hesaplama Ekranı 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır, Alma Koşulları Neler, Kimler Alabilir?

Asgari ücretle beraber işsizlik maaşının da artması bekleniyor. Detaylar yetkili mercilerden yapılacak açıklamayla netleşmiş olacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

  • Kendi isteği dışında, herhangi bir kusuru olmadan işten ayrılmak zorunda kalma,
  • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
  • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

İşsizlik Maaşı Şartları Ve Hesaplama Ekranı 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır, Alma Koşulları Neler, Kimler Alabilir?

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 lirayaydı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından yeni işsizlik maaşı ödenekleri de belli oldu. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İşsizlik Maaşı Şartları Ve Hesaplama Ekranı 2022 - İŞKUR İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır, Alma Koşulları Neler, Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı hesaplama işlemi sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak, günlük Ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. Öte yandan işsizlik maaşı damga vergisi haricinde bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır.

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İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammıyla 2022 işsizlik maaşı da artacak mı, zamlanacak mı?
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