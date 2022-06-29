İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammıyla 2022 işsizlik maaşı da artacak mı, zamlanacak mı?

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak sorusu son günlerde gündemde yerini alan asgari ücret zammı ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği gibi vatandaşların bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerekmektedir. Buna göre; 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni zam oranı ile işsizlik maaşı hesaplama tablosu...
Asgari ücretle beraber işsizlik maaşının da artması bekleniyor. Detaylar yetkili mercilerden yapılacak açıklamayla netleşmiş olacak.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?
2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 lirayaydı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından yeni işsizlik maaşı ödenekleri de belli oldu. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.
İşsizlik maaşı hesaplama işlemi sigortalı bir işçinin son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak, günlük Ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik maaşı ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçememektedir. Öte yandan işsizlik maaşı damga vergisi haricinde bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmamaktadır.