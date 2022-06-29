İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz zammıyla 2022 işsizlik maaşı da artacak mı, zamlanacak mı?

İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar olacak sorusu son günlerde gündemde yerini alan asgari ücret zammı ile beraber araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği gibi vatandaşların bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerekmektedir. Buna göre; 2022 Yeni asgari ücret zammıyla İşsizlik maaşı ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni zam oranı ile işsizlik maaşı hesaplama tablosu...