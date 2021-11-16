İşsizlik üçüncü çeyrekte % 11.7’ye indi

EKONOMİDE yılın üçüncü çeyreğine taşınan toparlanma, işsizlik rakamlarına da yansıdı. Türkiye
'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0.4 puanlık azalışla yüzde 11.7 oldu. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 57 bin kişi azalarak 3 milyon 842 bin kişiye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı, temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 671 bin kişi artarak 28 milyon 996 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise bu dönemde 0.8 puanlık artışla yüzde 45.4 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı tarımda 81 bin, sanayide 124 bin, inşaatta 10 bin, hizmet sektöründe 456 bin kişi arttı.