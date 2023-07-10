İşsizlik yeniden tek hane

Türkiyeİstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. İşsizlik mayısta 0.5 puan azalarak yüzde 9.5'le tek haneye geriledi. Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7, kadınlarda yüzde 13 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdamın 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bine yükseldiğini belirterek, "İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 9.5 olarak gerçekleşti" dedi.İstihdam edilenlerin sayısı mayısta bir önceki aya göre 63 bin kişi artarken, istihdam oranı da değişim göstermeyerek yüzde 48.5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66, kadınlarda yüzde 31.4 olarak gerçekleşti. Mayısta yüzde 18.6 olan genç işsizlik oranı yüzde 17'ye düştü. İşgücü mayısta bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan azalarak yüzde 53.6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.5 iken kadınlarda yüzde 36.1 oldu.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mayısta istihdam sayımız 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin oldu. İşsiz sayımız 193 bin kişi azaldı. İstihdamı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.