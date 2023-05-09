İstanbul, Ankara, İzmir’de dev dönüşüm hamlesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" sloganıyla İstanbul'dan başlattığı deprem dönüşümü hamlesini tüm Türkiye'de hayata geçirdi. Bugüne kadar ülke genelinde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladı. 6.6 milyon ev ve işyeri denetimi tamamlandı. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle 37 bin sosyal donatısıyla birlikte 1.2 milyon sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi. Türkiye'nin üç büyük ili İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarını sizler için araştırdık.Türkiye'nin 81 ilinde sahada 250 bin konutun kentsel dönüşümü devam ediyor. İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012'de "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hamlesiyle, 10 yıllık süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde Bakanlık, vatandaş ve özel sektör eliyle toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı. Sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor. İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1.5 milyon konuttan ilk etapta durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Böylece İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamak amaçlanıyor."Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında boş ve herhangi bir yapılaşmanın olmadığı alanlarda iki yeni uydu kent kurulacak. Yeşil alanı ve sosyal donatılarıyla yeni uydu kentlerin inşasını belli lokasyonlarda gerçekleştirilecek. Dönüşüme giren konutlar 2 yılda teslim edilecek. Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" dönüşümü kapsamında evlerini kentsel dönüşüme dahil etmek isteyen mülk sahibi vatandaşlar 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak. Ardından bakanlık uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılarak keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşmaya varılan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma sürecinin ardından binanın boşaltılması sağlanacak.Yaşananacı depremin ardından şehri yeniden ayağa kaldırmak için İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm süreci yürütülüyor. Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 22 bin 513 adet binadaki 56 bin 704 konut ve 9 bin 756 işyeri olmak üzere toplam 66 bin 460 bağımsız birimde riskli yapı tespiti yapıldı. Bunlardan 21 bin 135 binadaki 50 bin 820 konut ve 7 bin 902 işyeri olmak üzere toplam 58 bin 722 bağımsız birimin yıkılarak dönüşüm sürecine girildi. Bu kapsamda İzmir'de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destekte bulunuldu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak AK Parti Hükümeti döneminde İzmir'e 75 milyar 556 milyon 703 bin lira yatırım yapıldı. 20 milyar 7 milyon 675 bin lira tutarında yatırım ise devam ediyor.  Depremin ardından yeni konut ve iş yerlerinin inşasına başlandı. Afetlerden etkilenen vatandaşlara yeni konutlarını ve iş yerlerini 1 yılda teslim edildi.  İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5.061 konut inşa edildi. Bugüne kadar 1.404'ü yerinde olmak üzere 4.604 konut yapıldı, 457 konutun yapımında ise sona gelindi. TOKİ eliyle İzmir'de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19.430 konutu sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi. Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3.960 konutun yapımı ise devam ediyor. Bu projeler tamamladığında İzmir'e toplamda 13 bin konut ve dükkânı kazandırmış olacak.  İzmir depremi sonrası 1.404 Bayraklı ve 3.657 rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5.061 konut, 357 işyeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihalesi yapıldı.  Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan 1.404 konut ve 289 işyerinin tamamı hak sahiplerine teslim edildi. Rezerv alanda ihale edilen 3.657 konut ve 68 işyerinden; 397 adet konut 2 iş yeri teslim edildi.  444 adet konut ve 6 iş yerinin ise teslimleri bu ay başlayacak. 2.357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskan işlemleri devam ediyor.Ankara'da da kentsel dönüşüm çalışmaları tam gaz devam ediyor. Mamak ilçesinde 11 bin 587, Altındağ'da 4 bin 334, Kuzey Ankara'da 15 bin 663, Sincan'da 5 bin 701, Yenimahalle'de 1845, Çankaya'da 492, Kahramankazan'da 36 olmak üzere toplam 39 bin 658 konutun yapımı tamamlanarak teslim edildi. Mamak, Karaağaç, Dutluk, Anayurt-Gülseren ve diğer mahallelerinde toplam 10 bin 200, Altındağ, Cinderesi ve Aktaş'ta 1000, Elmadağ'da 400 olmak üzere toplam 11 bin 600 konutun yapımına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. TOKİ eliyle Ankara'da 2002'den bugüne 105 bin 568 konut inşa edildi. 45 bin seyirci kapasiteli stadyum, 15 millet bahçesi, 2 aile sağlık merkezi, 13 büfe, 68 cami, 77 engelsiz yaşam merkezi, 1 engelsiz yaşam binası, 7 hastane, 53 kamu hizmet binası, 63 ilkokul, 21 kreş, 5 kütüphane, 30 lise, 9 pansiyon, 14 sağlık ocağı, 1 sevgi evi, 23 spor salonu, 70 ticaret merkezi kazandırıldı.Cumhurıyettarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında İzmir'de toplam 12.400 konut inşa ediliyor. 25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu. "İlk İş Yerim" kapsamında İzmir Kemalpaşa'da 230, Aliağa'da 400 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 700 dükkânı esnafın hizmetine sunuldu. Toplamda 544.000 metrekare yüzölçümüne sahip 5 adet "Millet Bahçesi" yapılıyor. 1 adet Millet Bahçesi ise değerlendirme aşamasında. "50.000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında, 2.692 Adet Sosyal Konutluk 5 proje, "100.000 Sosyal Konut Projesi" kapsamında ise 3.803 Adet Sosyal Konutluk 5 proje bulunuyor.