İstanbul "Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarına" aday gösterildi

Adaylar arasında İstanbul'un yanı sıra İngiltere'nin Londra, İtalya'nın Roma ve Amalfi Kıyıları, Yunanistan'ın Atina ve Girit, Avusturya'nın Viyana ve Graz, Almanya'nın Bavyera, Hollanda'nın Nijmegen, Çekya'nın Prag, Fransa'nın Amiens, İspanya'nın Marbella, Belçika'nın Leuven, İsviçre'nin Lucerna, Finlandiya'nın Lathi, İrlanda'nın Clonakilty, Slovenya'nın Ljubljana ve Romanya'nın Oradea kentleri yer alıyor.

10 Şubat'a kadar "https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations-2022" adresinden oy kullanılabilecek.

Kazanan aynı günün akşamında açıklanacak.

EDEN, 2009'dan bu yana Avrupa'nın en iyi turizm destinasyonlarını seçiyor.

Geçen sene de listeye Kapadokya aday gösterilmiş, kazanan Portekiz'den Braga olmuştu.