İstanbul Boğazı ile özdeşleşen yalı konsepti Ege’nin maviliklerine taşınıyor

DAP Yapı'nın Ege'nin en nitelikli tatil rotalarından biri olan Çeşme'de hayata geçirdiği DAP Çeşme projesi için ön talep dönemi başladı. Yerel mimari ve tasarım geleneklerinden esinlenerek, bölgesel yapı malzemeleri ve doğal peyzaj gibi unsurlarının kusursuz birleşimiyle hayata geçirilen projede 4+1'den 6+1'e kadar farklı yalı seçenekleri bulunuyor. Üç cepheden denizi gören yalıların yanı sıra 1+1, 2+1 ve 3+1'den oluşan ve tamamı deniz manzarasına sahip yalı dairelerinin yer aldığı DAP Çeşme projesi, Çeşme Marina'nın yanı başında 12 ay boyunca denize sıfır bir yaşama davet ediyor.

HEM TARİHİ HEM MODERN BİR YAŞAM ALANI

Osmanlı ve Roma mimarisinden izler taşıyarak hem tarihi hem modern bir yaşam alanı olarak tasarlanan DAP Çeşme, ayrıcalıklı ve keyifli bir yaşam alternatifi sunuyor. Çeşme Marina'ya 2 kilometre, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 6 kilometre, Medicana Hastanesi'ne 8 kilometre, Alaçatı Çarşısı'na 12 kilometre ve Port Alaçatı Marina'ya ise 16 kilometre yakınlıkta konumlanıyor. Sporu da hayatın tam merkezine yerleştiren DAP Çeşme, rüzgâr sörfünden bisiklete, yeşillikler içinde yürüyüşten pilates ve yogaya, doğayla iç içe sağlıklı bir yaşam alternatifi sunuyor.

BAŞROLDE TABİATIN EŞSİZ GÜZELLİĞİ VAR

Ege'nin zengin iklimi ve Akdeniz'in estetik mimarisini bir arada buluşturan proje, bölgenin en güzel koylarında doğayı yaşamla bütünleştirerek, tabiatın eşsiz güzelliğini başrole alıyor. Yeşilin, mavinin, doğanın, denizin, rüzgârın ve güneşin benzersiz uyumunun doyasıya hissedildiği DAP Çeşme, setli bahçeleri ve zeytin, selvi ve sakız ağaçlarıyla kusursuz bir peyzaj örneği sunuyor.

ÇOCUKLAR DOĞAYA DOKUNARAK BÜYÜYECEK

Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünülen DAP Çeşme'de çocuklar da unutulmadı. Denizin ve kumun tadını doyasıya çıkaracakları doğal plajın yanı sıra, arkadaşlarıyla bir araya gelecekleri oyun alanları, bahçeler, havuzlar, doğayla iç içe yürüyüş yolları sayesinde doğayı dokunarak keşfedecek, hem eğlenecek hem de doğanın şefkatli kucağında sağlıkla büyüme şansı yakalamış olacak.

AKDENİZ ÇANAĞININ EN NİTELİKLİ PROJESİ

DAP markasıyla üretilen her projede olduğu gibi Çeşme projesi içinde uzun yıllar hazırlık yaptıklarını söyleyen Ziya Yılmaz, "Çeşme, Türkiye'nin en kıymetli tatil rotalarından biri… Bu projeyle; Çeşme'ye yakışan, Akdeniz çanağının en nitelikli projelerinden birini hayata geçiriyoruz. İstanbul Boğazı ile özdeşleşen 'yalı' konseptini Ege'nin eşsiz maviliklerine taşıyoruz" dedi.

Ziya Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Projenin tasarımında Akdeniz mimarisinin zarif çizgilerinden esinlendik. Bölgenin tarihi dokusu, kültürel zenginliği ve Akdeniz sahillerinin Avrupai lüks deneyimini, Çeşme'nin rüya gibi doğasıyla buluşturduk. Ulaşım anlamında İstanbul'a yakınlığıyla da öne çıkan DAP Çeşme, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Çeşme Marina'nın hemen yanı başında olmasının yanı sıra tekneyle evinize ulaşım imkânı da sunuyor. Yeşilin, mavinin, denizin, rüzgârın ve güneşin benzersiz uyumunu DAP Çeşme sakinleri için bir araya getirdik. Burada atılacak her adım, genç yaşlı demeden hem gelecek hem de mutluluk için iyi bir yatırım."

ÇEŞME'NİN EŞSİZ DOĞASIYLA KUCAKLAŞIYOR

Yeşilliklerle donatılmış, yaşayanlara 12 ay boyunca konforlu ve özel yaşam keyfi sunan DAP Çeşme'nin mimarı Gökhan Avcıoğlu, projeyle ilgili şunları söyledi: "Ege'nin en güzel koylarından birinde öyle bir yer hayal edin ki etrafı arkeoloji, tarih, kültür koksun, doğa ile berrak mavi suların birleştiği bir yer olsun, misafirlerine görsel olarak çarpıcı, konforlu, işlevsel, güzel kıyı manzaraları eşliğinde seyrine doyulmaz günbatımları ve gün doğumları ile bezeli çok özel ve ayrıcalıklı bir yaşam stili sunsun… Bir yanı zengin tarih, gastronomi, mitoloji ve arkeoloji ile beslenen adası ve deniz kültürü, diğer yanı göz alıcı güzellikteki turkuaz suların hayat verdiği İzmir ve Ege'nin en prestijli lokasyonu Çeşme'nin dünyaca ünlü eşsiz plajlarına, göz alıcı kumsallarına, bunların ötesinde yeşil vadileri, dağları, ormanları ile zengin manzaralara sahip muhteşem koylarına kısacası hayatın keyifle aktığı her noktaya oldukça yakın bir yer. Proje, sahip olduğu farklı özelliklerdeki yapı tipolojisi içinde, Ege bölgesinin yerel mimari ve tasarım geleneklerinden esinlenen bir proje. Sahip olduğu teraslar, avlular ve havuzlar; konumlandırıldığı özel açıyla dış hayatla teması güçlendirirken, Ege'nin ve Çeşme'nin eşsiz doğasını içine alan kucaklayıcı bir dile sahip."