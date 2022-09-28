İstanbul Boğazı’ndan taşınan yük miktarı yüzde 40 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçiş sayılarının azalıyor görünmesine rağmen denizcilik sektöründeki taşıma maliyetlerini düşürmek amacıyla gemilerin boyut ve tonajları ile taşınan yük miktarlarının arttığı ve daha az gemiyle daha fazla yük taşındığı belirtildi.

Açıklamada, 2005 yılında İstanbul Boğazı'ndan 54 bin 794 gemi geçişi olduğu aktarılarak, geçen gemilerin gross tonajının 468 milyon 105 bin, net tonajının 246 milyon 824 bin, taşınan yük miktarının da 334 milyon 51 bin metrik ton olduğu bilgisi verildi.

2021 yılında ise gemi geçiş sayısının 38 bin 551 olduğu ifade edilen açıklamada, gemilerin gross tonajının 631 milyon 921 bin, net tonajının 341 milyon 742 bin ve taşınan toplam yükün 465 milyon 357 bin metrik tona ulaştığı vurgulandı.