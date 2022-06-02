İstanbul Finans Merkezi kuruluyor

AK Parti, uzun süredir üzerinde çalıştığı İstanbul Finans Merkezi (İFM) kurulmasına ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte hedef, "İFM'nin Londra, Dubai gibi önde gelen küresel finans merkezlerinden biri haline gelmesi" olarak gösterildi. Buna göre İFM'deki tüm altyapı-üstyapının işletilmesi ve kiralanması gibi yönetim faaliyetleri Varlık Fonu tarafından kurulacak bir şirket tarafından 20 yıl yürütülecek. Ofis alanında faaliyet gösteren katılımcılara Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından katılımcı belgesi verilecek. Yatırımcılara İFM'de gerçekleştirilen finansal hizmet ihracatı niteliğindeki faaliyetleri kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75'i kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurum kazancından indirilecek. 10 yıl finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetler için kurumlar vergisi indirim oranı yüzde 100 olacak. Şirketlere istihdamda da indirimler sağlanacak.